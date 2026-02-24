Amore trionfa a Torino | sì tra gli applausi mentre la Juve perde

Una coppia ha deciso di sposarsi ieri sera tra gli applausi dei presenti, creando un’atmosfera di festa allo stadio di Torino. La loro scelta ha attirato l’attenzione di tutti i tifosi, che hanno condiviso l’emozione con entusiasmo. Mentre la Juventus perdeva in campo, il pubblico si è concentrato su un momento di gioia reale e semplice. La cerimonia improvvisata ha coinvolto anche alcuni giocatori, che si sono uniti alla celebrazione.

In una serata di delusioni per la Juventus, l'Allianz Stadium di Torino ha vissuto un momento di pura magia. Mentre la squadra incassa la terza sconfitta consecutiva, un tifoso ha trovato il coraggio di chiedere alla sua compagna di sposarlo. Nonostante il 2-0 subito contro il Como, lei ha detto sì tra gli applausi dello stadio. Un gesto d'amore che ha momentaneamente spazzato via la delusione sportiva, regalando un attimo di pura. Un gesto d'amore che ha rubato la scena al campo. Sabato 21 febbraio, ore 18:30. L'Allianz Stadium è un mare di delusione. La Juventus, dopo le sconfitte con Inter e Galatasaray in Champions, sta per subire un altro colpo: il Como è in vantaggio per 2-0.