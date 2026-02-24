Amianto e vasche da bagno abbandonati in un terreno e in un canale

Durante un controllo nel territorio di Santa Maria la Fossa, i volontari dell’associazione Dea-Difesa Eco-Ambientale hanno scoperto lastre di amianto, vasche da bagno abbandonate, frigoriferi e altri rifiuti. La presenza di materiali pericolosi è stata causata dall’abbandono illecito di rifiuti domestici e industriali. La scoperta mette in evidenza quanto sia diffusa la gestione scorretta dei rifiuti nella zona. La situazione richiede interventi immediati per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

I volontari dell'associazione Dea hanno trovato anche vecchi frigoriferi, pneumatici, taniche e scarti di lavorazioni edili Lastre di amianto, vasche da bagno, frigoriferi e rifiuti. E' quanto trovato dai volontari dell'associazione Dea-Difesa Eco-Ambientale nel territorio di Santa Maria la Fossa durante un servizio di monitoraggio ambientale. Alcuni cumuli di rifiuti di varia natura illecitamente abbandonati erano ai margini della strada e all’interno di un canale in disuso. Qui, in particolare, venivano riscontrate due vasche da bagno angolari in resina molto probabilmente frutto di lavoro nero, diverse carcasse di frigoriferi tipo bar (circa 7), un cumulo di lastre ondulate di copertura rotte in verosimile amianto su un terreno ai margini di una stradina di campagna, un cumulo di scarti di demolizioni, taniche vuote di prodotti fitosanitari, alcuni pneumatici, numerosi materiali plastici e rifiuti solidi urbani. 🔗 Leggi su Casertanews.it

