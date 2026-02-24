Amedeo Della Valle | Ogni esperienza in azzurro sarà un passo avanti
Amedeo Della Valle ha deciso di tornare in azzurro dopo aver affrontato diverse sfide personali. La sua scelta nasce dalla volontà di riprendere in mano la carriera e di dimostrare il suo valore sul campo. La passione per la maglia italiana lo spinge a mettersi nuovamente a disposizione della Nazionale, anche se il percorso non sarà semplice. La sua presenza può fare la differenza in vista delle prossime competizioni.
Un ritorno atteso segna la narrazione recente legata a Amedeo Della Valle e al legame con la Nazionale. Le dichiarazioni rivelano la soddisfazione per una convocazione che mancava da tempo e la volontà di contribuire al cammino azzurro con impegno, lucidità e determinazione. La convocazione è arrivata dopo tre anni di attesa, periodo in cui l'opportunità di vestire nuovamente la maglia azzurra non era scontata. Della Valle ha descritto l'esperienza come un grande onore e ha raccontato di non sapere se sarebbe potuto tornare a essere convocato in futuro, vivendo l'occasione con entusiasmo e responsabilità.
