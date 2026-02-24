Amedeo Della Valle | Ogni esperienza in azzurro sarà un passo avanti

Amedeo Della Valle ha deciso di tornare in azzurro dopo aver affrontato diverse sfide personali. La sua scelta nasce dalla volontà di riprendere in mano la carriera e di dimostrare il suo valore sul campo. La passione per la maglia italiana lo spinge a mettersi nuovamente a disposizione della Nazionale, anche se il percorso non sarà semplice. La sua presenza può fare la differenza in vista delle prossime competizioni.

Un ritorno atteso segna la narrazione recente legata a Amedeo Della Valle e al legame con la Nazionale. Le dichiarazioni rivelano la soddisfazione per una convocazione che mancava da tempo e la volontà di contribuire al cammino azzurro con impegno, lucidità e determinazione. La convocazione è arrivata dopo tre anni di attesa, periodo in cui l’opportunità di vestire nuovamente la maglia azzurra non era scontata. Della Valle ha descritto l’esperienza come un grande onore e ha raccontato di non sapere se sarebbe potuto tornare a essere convocato in futuro, vivendo l’occasione con entusiasmo e responsabilità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Basket, i migliori italiani della 17esima giornata di Serie A. Amedeo Della Valle continua a stupireLa 17ª giornata di Serie A ha visto protagonisti i migliori italiani, con Amedeo Della Valle che ha confermato il suo talento.

Amedeo Della Valle manda a pescare la difesa dell'Olimpia MilanoDopo una prestazione convincente, Amedeo Della Valle ha mandato in crisi la difesa dell’Olimpia Milano.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: World Cup 2027 Qualifiers. I convocati del CT Luca Banchi per la doppia sfida alla Gran Bretagna; Brescia, Della Valle: Per 30? una grande partita; La Frecciarossa Final Eight pronta a partire, all'Inalpi Arena il gotha della pallacanestro italiana; Final Eight – Giorno 4: Della Valle top scorer, ma cede a Milano 106-102.

Così Brescia ha imparato a vincere. Intervista ad Amedeo Della ValleSono i colori di un autunno dorato. Guardate che ormai ho scollinato i trent’anni, sorride Amedeo Della Valle. Eppure non sembra, parquet alla mano. Per la prima volta nella storia, la sua Brescia ... ilfoglio.it

Tutti i record di Amedeo Della Valle dopo la gara di Coppa Italia con UdineAmedeo Della Valle si è presentato all'edizione 2026 della Coppa Italia come il giocatore, tra i partecipanti, con più punti segnati nella Frecciarossa Final Eight (184), soltanto ... pianetabasket.com