Ambientamento positivo in Bardiani ma su un altro anno 23 avrei avuto dei dubbi

Filippo Turconi ha ottenuto risultati positivi in questa stagione, dimostrando progressi concreti grazie all'impegno con la Bardiani. La sua crescita si deve soprattutto al lavoro svolto in allenamento e alla fiducia riposta dalla squadra. Tuttavia, alcuni esperti avrebbero avuto dubbi sulla sua continuità se si fosse trattato di un altro anno, come il 2023. La sua evoluzione resta sotto stretta osservazione, mentre si prepara a nuove sfide.

sensazioni positive e una partenza nel calendario tra i grandi caratterizzano i primi mesi dell'anno. l'atleta ha avviato un programma di alto profilo, distinto da quello della stagione precedente, segno di una fase di adattamento e di responsabilità crescenti all'interno della squadra. con l'ingresso nel professionismo si passa oltre la fascia under 23, e il calendario diventa di rilevanza superiore. la transizione richiede una gestione differente delle gare e delle opportunità, con una maggiore esposizione internazionale e con obiettivi mirati a competizioni di livello superiore. la stagione precedente ha visto Turconi alternare proposte tra prove professionistiche in spagna e appuntamenti internazionali per la categoria under 23, con l'obiettivo principale centrato su gare come il Giro Under.