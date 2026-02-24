Ambasciatore Usa convocato non si presenta indignazione di Parigi

L'ambasciatore americano non si è presentato all'invito di Parigi, scatenando l'indignazione delle autorità francesi. La convocazione è avvenuta in risposta alle dichiarazioni di Trump sul caso di un ragazzo ucciso durante un'azione antifascista. La mancata presenza ha alimentato tensioni tra i due paesi e sollevato molte domande sulla volontà di dialogare. La situazione resta aperta e si attende una risposta ufficiale.

© Imolaoggi.it - Ambasciatore Usa convocato non si presenta, indignazione di Parigi

C’è aria di crisi tra la Francia e gli Stati Uniti. L’ambasciatore statunitense Charles Kushner, di stanza a Parigi, “non si è presentato” alla convocazione ufficiale del ministero degli Esteri francese, in seguito ai commenti dell’amministrazione Trump in merito alla morte (?) di uno studente di estrema destra. (omicidio di un ragazzo ucciso dagli antifascisti, ndr) A confermare l’assenza dell’ambasciatore è stato lo stesso Ministero degli Esteri francese che ha definito il gesto come una “incomprensione delle prerogative fondamentali della missione diplomatica”. “Resta, naturalmente, possibile che l’ambasciatore Charles Kushner svolga le sue funzioni e si presenti al Quai d’Orsay in modo da poter avere i colloqui diplomatici necessari per appianare i motivi di irritazione che inevitabilmente sorgono in un’amicizia lunga 250 anni”, ha concluso il Ministero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Ambasciatore Usa convocato non si presenta, l’indignazione di ParigiL'ambasciatore degli Stati Uniti a Parigi non si è presentato alla convocazione del ministero degli Esteri francese, provocando una forte reazione diplomatica. Ambasciatore Usa convocato non si presenta, a Parigi scatta l’indignazioneL’ambasciatore degli Stati Uniti non si presenta alla convocazione a Parigi, causando reazioni di sdegno tra i funzionari francesi. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Kushner non si presenta al Quai d'Orsay: tensione Francia-Usa; Parigi convoca l'ambasciatore Usa per le parole su Quentin: 'No a lezioni'; Crisi diplomatica: Parigi vieta all'ambasciatore USA di accedere al governo; Tensione Francia-Usa: Parigi convoca l’ambasciatore Kushner per dichiarazioni su morte Deranque. Caso Quentin Deranque, dopo i commenti di Trump Parigi convoca l’ambasciatore Usa. Che non si presenta: è liteScontro tra Francia e USA sul caso Deranque: l'ambasciatore americano diserta la convocazione e Parigi risponde con dure restrizioni ... ilfattoquotidiano.it Ambasciatore Usa convocato non si presenta, a Parigi scatta l’indignazioneL'asse diplomatico tra Parigi e Washington si fa incandescente, segnando un nuovo capitolo di gelo nelle relazioni transatlantiche. Il caso è esploso questa ... thesocialpost.it La polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, l’ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Usa, arrestato ieri per il coinvolgimento nel caso Epstein. “Un uomo di 72 anni, fermato con l’accusa di negligenza nell’esercizio delle sue funzio - facebook.com facebook Londra, rilasciato su cauzione l'ex ministro e ambasciatore britannico negli Usa Peter Mandelson. L'uomo era stato fermato ieri dopo essere stato coinvolto nel caso Epstein x.com