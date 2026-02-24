Alvise Rigo e la Canalis | perché la storia è arrivata al capolinea

Per motivi personali, la relazione tra la showgirl italiana e il suo partner si è conclusa. La decisione arriva dopo settimane di voci e indizi pubblici che lasciavano intendere tensioni tra i due. Lei stessa ha deciso di tornare tra le strade di Milano, dove ha incontrato amici e conoscenti. La coppia si è separata in modo pacifico, senza ulteriori dettagli sulla fine della storia. Ora, entrambi si concentrano sui propri impegni.

. La showgirl italiana torna tra le vie di Milano confermando i rumors che circolavano da tempo sulla sua vita privata. Elisabetta Canalis è di nuovo single. Dopo mesi di indiscrezioni, la showgirl italiana torna a Milano senza Alvise Rigo, confermando che la storia nata tra i set del reality “ Physical: da 1 a 100 e le strade di Los Angeles e Milano ” è ormai conclusa. Un amore nato sotto i riflettori e vissuto con discrezione. Lo scorso dicembre avevano ufficializzato la relazione con uno scatto che li ritraeva sorridenti e complici in sella a un motorino tra le vie meneghine, un’immagine che aveva suggellato mesi di gossip e aspettative su una coppia che sembrava muoversi tra discrezione e complicità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Elisabetta Canalis torna single: naufraga la storia con Alvise RigoElisabetta Canalis ha interrotto la relazione con Alvise Rigo dopo alcuni mesi di frequentazione.

Elisabetta Canalis pubblica una foto con Alvise Rigo, la conferma della storia d’amoreElisabetta Canalis condivide una foto insieme ad Alvise Rigo, alimentando le speculazioni sulla loro storia d’amore.

