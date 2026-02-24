Altro scandalo Lagarde persa ogni credibilità

Il fatto che il presidente abbia ammesso di aver incassato 140 mila euro, contravvenendo al divieto di compensi extra, ha scosso l’istituto centrale. La sua decisione di ricevere questi fondi ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sulla gestione delle politiche interne. La scoperta ha portato a un acceso dibattito tra i membri dello staff, che ora chiedono spiegazioni chiare e immediate. La vicenda sta facendo discutere anche tra gli esperti di governance.

© Laverita.info - Altro scandalo Lagarde, persa ogni credibilità

Christine Lagarde non è un’anatra e non è neppure zoppa. Anzi, è una bella signora di charme, che sembra sempre appena uscita da un atelier di Place Vendome, anche se vive tra diagrammi e bilanci. Il problema è che manca poco meno di un anno e mezzo alla scadenza del suo mandato da presidente della Bce e si trova sempre più spesso al centro di voci su possibili dimissioni anticipate per prendere al volo nuovi incarichi e, ora, anche di polemiche sui suoi emolumenti. Non si tratta di andare dietro a proteste demagogiche, ma di un oggettivo problema di credibilità. Che per in banchiere centrale è quasi tutto, visto che da questa dipendono anche la fiducia dei mercati e la solidità della moneta stessa. 🔗 Leggi su Laverita.info Silenzio sulla maxi-paga alla Lagarde. Così la Bce perde ogni credibilitàRecentemente, sono emerse notizie riguardanti la retribuzione del presidente della Bce, Christine Lagarde, con un incremento del 56% rispetto ai dati ufficiali. Leggi anche: Mogherini arrestata, Mosca: “L’Ue fa prediche ma ignora la sua corruzione”. Budapest: “Altro giorno, altro scandalo”