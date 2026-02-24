Altra croce sulle strade Schianto in motocicletta muore liceale dell’Aselli Stava tornando a casa

Davide Barbieri, 18 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre tornava a casa da scuola. La causa sembra essere stata una perdita di controllo della motocicletta Aprilia, che ha provocato lo schianto in una via trafficata. Il ragazzo, studente del liceo Aselli, stava percorrendo una strada conosciuta quando si è verificato l’incidente. La sua famiglia e amici sono sotto shock per questa tragica perdita.

Ha perso la vita in un tragico incidente tornando a casa da scuola. Davide Barbieri, 18 anni, studente della VB del liceo scienze applicate dell’istituto Aselli, era in sella alla sua Aprilia poco dopo le 13 di ieri. Il giovane viaggiava in via Sesto con direzione tangenziale, quando all’altezza di Largo Ragazzi del’99 è avvenuto lo schianto. A quanto sembra da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale di Cremona, il 18enne sarebbe finito contro una Fiat Panda condotta da una 61enne (rimasta poi ferita) che stava svoltando a sinistra, per immettersi in via Castelpiano. Davide Barbieri avrebbe a quel punto perso il controllo della moto, che ha terminato la corsa contro una vettura parcheggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Norma Meneke morta nello schianto contro il bus: stava tornando a casa, lascia due figli piccoliTragedia sulla strada: Norma Meneke, una giovane mamma di 28 anni, ha perso la vita in un incidente contro un bus mentre tornava a casa.

Tragedia sulle strade, perde il controllo dello scooter e muore a pochi metri da casaUna mattina tragica a Villa Verucchio.

Altra croce sulle strade. Schianto in motocicletta muore liceale dell’Aselli. Stava tornando a casaCremona, Davide Barbieri era in quinta. Fatali le collisioni con due auto. Gli insegnanti: era rispettoso di tutti i compagni e voleva studiare Ingegneria. ilgiorno.it

Fuori strada con l’auto, muore a trent’anniUn’altra croce sulle strade. È una strage senza fine quella che si sta registrando in questi ultimi giorni. In meno di una settimana, dall’alba di sabato scorso fino alla notte tra giovedì e ieri, ... ilrestodelcarlino.it

