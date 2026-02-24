Almanacco | Martedì 24 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Martedì 24 febbraio è il 55° giorno del calendario gregoriano. Mancano 310 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Mattia Proverbio di FebbraioA San Mattia la neve per la viaAccadde oggi1848 – Re Luigi Filippo di Francia abdica1895 – Inizio della.