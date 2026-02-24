Allenamento Juve | i retroscena in vista del Galatasaray Le ultimissime dalla Continassa – VIDEO

L'allenamento della Juventus si è svolto con intensità in vista della partita contro il Galatasaray di domani. La causa è la preparazione della squadra, che lavora per migliorare la strategia e rafforzare la condizione fisica. Durante la seduta, i giocatori hanno svolto esercizi specifici e partitelle a tema. La sessione si è conclusa con un focus sulla fase offensiva, in attesa del prossimo impegno ufficiale.

Allenamento Juve, i retroscena in vista della sfida contro il Galatasaray di domani. Le ultimissime dalla Continassa sulla partita di Champions. La Juventus prosegue la preparazione per la sfida contro il Galatasaray. Il match di domani è sicuramente chiave per dare un senso a questa stagione Proprio per questo gli allenamenti dei bianconeri continuano ad avere un obiettivo: arrivare nel migliore dei modi alla partita di sabato. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE E la Juventus nel corso di questa giornata ha pubblicato sui social raccontando cosa è successo nell'allenamento odierno alla Continassa.