Alle origini di un conflitto

La decisione di organizzare l’evento è nata dal desiderio di approfondire le cause del conflitto tra Russia e Ucraina. Le discussioni si concentrano sulle radici storiche e sui fattori politici che hanno portato alla crisi attuale. La serata prevede interventi di esperti e filmati esplicativi, con l’obiettivo di offrire un quadro chiaro e accessibile a tutti. Numerosi cittadini hanno già confermato la loro partecipazione.

L’associazione culturale ‘LiberaMente’ di Colli al Metauro’ ha organizzato per venerdì sera alle 21 ‘ Russia vs Ucraina: le origini ’. L’evento in questione si terrà nella sala conferenze del Centro Civico comunale, a Villanova di Colli al Metauro, in via Pontemetauro 105. "Le origini del conflitto russo-ucraino non sono costituite dall’invasione russa iniziata il 24 Febbraio 2022 ma almeno dai fatti del 2013-2014 – si legge nella presentazione dell’incontro -. ‘Almeno’, perché la reale radice sembra, in maniera sempre più evidente, quella della russofobia, fomentata dagli Usa in primis ma diffusasi nell’intero Occidente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Sesso, dai miti alle alcove: alle origini della libido Bracciano. Sparava dalla finestra alle case dei vicini e alle auto in marcia. In casa aveva una vera e propria armeria. 60enne di origini polacche arrestato dai CarabinieriUn uomo di 60 anni di origine polacca è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri di Bracciano. The True Origin of WWI: What Historians Get Wrong Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Alle origini di un conflitto; Alle origini del populismo: la crisi della democrazia economica; Giotto e San Francesco, alle origini della modernità; Realini, ritorno alle origini: grinta, peso e grandi gambe. Gomorra – Le origini, di Marco D’Amore e Francesco GhiaccioTrascura l'asprezza della camorra in nome di un coming of age conciliante e conciliato, ma mancano i vecchi fasti della gangster story ... sentieriselvaggi.it Viaggio alle origini di Luna nella «Milano» del Marocco«Loubna, piccola mia! Sei tornata, finalmente». È un abbraccio commosso e commovente, un abbraccio che non vuole finire mai, quello tra Satoma, bisnonna centenaria, e la giovane donna arrivata ... avvenire.it Cosa è successo a Gaza dopo l’attacco del 7 ottobre Per capire il conflitto, le sue origini e la sua evoluzione, e gli interessi globali sul Medio Oriente nello scacchiere internazionale. Perché tutti vogliono avere l’egemonia nell’area GAZA, IL BUCO NERO DE x.com Carta Bianca - Palestina. Dalle origini del sionismo al conflitto attuale Mercoledì 25 febbraio appuntamento pubblico di riflessione e testimonianza in cui Moni Ovadia intratterrà il pubblico con letture e pensieri ispirati al suo vasti - facebook.com facebook