Alle Olimpiadi invernali 2026 i denti hanno avuto un ruolo di primo piano

Durante le Olimpiadi invernali 2026, i denti sono stati protagonisti di numerosi momenti sorprendenti, a causa delle espressioni di concentrazione e fatica degli atleti. Tra salti spettacolari e acrobazie sugli sci, molte facce si sono contratte in morsi e sorrisi forzati. Un esempio concreto sono stati i sorrisi forzati degli atleti durante le premiazioni, che hanno attirato l’attenzione dei telespettatori. La loro presenza ha aggiunto un tocco di umanità alle gare più intense.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ci hanno lasciato una galleria di istantanee memorabili: salti quadrupli che sfidano la gravità, trick impossibili sull’halfpipe, perfino discussi “doppi tocchi” sul ghiaccio del curling. Eppure, tra le imprese atletiche e i trionfi nazionali, due delle immagini più iconiche di queste Olimpiadi invernali sono arrivate da un luogo insospettabile: i denti messi in mostra dal sorriso di due giovani fenomeni americani. I primi appartengono ad Alysa Liu, vent’anni, già mito di Instagram e nuova regina del pattinaggio artistico. Cresciuta nella Bay Area, giovedì sera ha riportato agli Stati Uniti l’oro nel libero femminile, un successo che mancava dal 2002, quando Sarah Hughes trionfò a Salt Lake City. 🔗 Leggi su Gqitalia.it La nostra regina della marcia racconta il suo ruolo di ambassador di Casa Italia alle Olimpiadi invernaliLa regina della marcia italiana racconta il suo ruolo di ambasciatrice alle Olimpiadi invernali. Pierfrancesco Favino, ruolo speciale alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026Pierfrancesco Favino sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026, un momento di grande prestigio e emozione. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, domenica 22 febbraio; Olimpiadi, pattinaggio: oro nell'inseguimento a squadre maschile; Italiani in gara oggi 17 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, domenica 22 febbraio. Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30 ... tg24.sky.it Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-CortinaDal 6 al 22 febbraio si terranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano e Cortina saranno il cuore pulsante dei Giochi Olimpici invernali, che però si terranno anche in altre località. A Cortina ... fanpage.it Associazione Nazionale Alpini. . OLIMPIADI 2026, BUONA LA COOPERAZIONE TRA DIFESA E ANA. Con la chiusura a Verona si sono concluse le Olimpiadi Invernali 2026, che oltre ai successi azzurri hanno consolidato la cooperazione tra Difesa e Associa - facebook.com facebook Una photo-gallery che celebra le olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 attraverso i suoi momenti indimenticabili x.com