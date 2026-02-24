Allarme furti a Santarcangelo | 25 telecamere e carabinieri in azione

Un’ondata di furti ha colpito Santarcangelo e Verucchio, causando grande preoccupazione tra i residenti. La causa principale sono le scarse misure di sicurezza che hanno favorito l’aumento di tentativi di furto negli ultimi giorni. Le forze dell’ordine hanno installato 25 telecamere e intensificato i controlli nelle zone più colpite. La popolazione si chiede quali altre azioni possano essere adottate per proteggere le proprie case.

Santarcangelo e Verucchio nel mirino: emergenza furti e la sfida della sicurezza. Santarcangelo e Villa Verucchio stanno vivendo giorni di tensione per un’ondata di furti senza precedenti. Nelle ultime ore, una decina di abitazioni sono state colpite da bande di ladri, con colpi andati a segno, tentati o respinti dai proprietari. Le amministrazioni locali sono in allarme e stanno correndo ai ripari, ma la situazione richiede interventi più strutturali. La sindaca di Santarcangelo, Lara Gobbi, ha sollevato un punto cruciale: Lo Stato aumenti gli agenti nei territori. Le telecamere e l’illuminazione, pur necessarie, non sono sufficienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Allarme furti: scontro in consiglio su telecamere e carabinieri: "Basta parole, vogliamo i fatti"Il dibattito sulla sicurezza a Santarcangelo si intensifica, con un acceso scontro in consiglio comunale.

Allarme-furti, arrivano le telecamere. Videosorveglianza a MontelaguardiaA Montelaguardia, la sicurezza diventa priorità: le telecamere di videosorveglianza arrivano per contrastare l’allarme furti.

