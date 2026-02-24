All' Arcella il nuovo centro di raccolta | Un servizio di prossimità ai circa 40.000 residenti

L’apertura del nuovo centro di raccolta all’Arcella deriva dalla crescente esigenza di gestire meglio i rifiuti dei circa 40.000 abitanti della zona. La struttura, appena inaugurata, permette ai residenti di smaltire materiali differenziati in modo più semplice e rapido. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità della raccolta e ridurre l’impatto ambientale. La presenza di un punto di riferimento vicino alle abitazioni favorisce una maggiore partecipazione della comunità.

«Con il nuovo Centro di Raccolta dell’Arcella mettiamo a disposizione dei cittadini un’infrastruttura moderna e funzionale che rafforza il modello di economia circolare della città. Intercettare correttamente i rifiuti significa aumentare il recupero di materia, ridurre gli impatti ambientali e contribuire in modo concreto al percorso di Padova verso la neutralità climatica. È un risultato che nasce dalla collaborazione tra istituzioni e gestore, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti e vicini al territorio», spiega con una certa soddisfazione Massimo Buiatti, direttore Servizi Ambientali di AcegasApsAmga. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

