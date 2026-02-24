Alla rassegna teatrale Su il sipario! di scena Una vita in soffitta

Domenica 1 marzo alle ore 17:00 in auditorium "M.F.Zorzutti" a San Giovanni al Natisone l'Assemblea Teatrale Maranese ci presenta lo spettacolo "Una vita in soffitta". Una casa venduta. Un’ultima stanza da svuotare, la soffitta. Ma quel che doveva essere un semplice sgombero si trasforma presto in un tuffo nel passato, tra oggetti, volti e storie di chi ha lasciato un segno nella sua vita. La rassegna è organizzata dall'Ass.Teatrotuttotondo aps con il contributo del Comune di San Giovanni al Natisone, delle Regione Friuli Venezia Giulia e della Fita-Uilt Fvg. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

"Kolbe in scena" sipario per la compagnia teatrale “Li Spalisciati”Sabato 7 febbraio il teatro parrocchiale di San Massimiliano Maria Kolbe torna a riempirsi di pubblico con l’appuntamento della rassegna “Kolbe in Scena”.

Rassegna condivisa 26: al Piccolo Teatro Fonderia Grock va in scena “Una vita senza una piega”Al Piccolo Teatro Fonderia Grock si presenta “Una vita senza una piega”, terzo appuntamento della Rassegna condivisa 26.

TeatroForum, la rassegna di teatro di qualitàArtisti e spettatori insieme come in un unico salotto, dove lo spettacolo genera confronto e riflessione. È la proposta dell’associazione Teatro per ragazzi G. Calendoli per la nuova edizione del Teat ... difesapopolo.it

Rassegna teatrale dedicata a infanzia e adolescenzaVentinove gli spettacoli de ’La Stagione dei Teatri’, con un focus su Collodi, in occasione (nel 2026) del bicentenario della nascita È stato presentato il programma di spettacoli dedicati ai bambini ... ilrestodelcarlino.it

La Fondazione Girolamo Tripodi prosegue la seconda edizione della rassegna teatrale dedicata a resistenza, solidarietà e diritti con un monologo intenso sul lavoro nero e le morti bianche Prosegue a Reggio Calabria la seconda rassegna teatrale “Oltre i Co - facebook.com facebook