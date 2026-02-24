Alla guida della Fao Il centrodestra spinge l’ex Pd Martina

Martina, ex membro del Pd, ha assunto il ruolo di capo della FAO a causa del suo lungo impegno nelle politiche agricole e della sua esperienza politica. La sua nomina arriva dopo una lunga carriera iniziata con studi in agraria e proseguita con incarichi istituzionali. Il centrodestra ha spinto per questa scelta, puntando sulla sua conoscenza del settore e sulla sua capacità di rappresentare l’Italia a livello internazionale. La sua elezione apre nuove prospettive per la gestione dell’organizzazione.

Un uomo di sinistra, al punto da essere stato anche segretario del Pd, ma con una lunga carriera di impegno politico nelle istituzioni, e le politiche agricole (fin dal diploma all’istituto tecnico agrario di Bergamo) sempre nel cuore. Maurizio Martina (foto), 47 anni, è il candidato proposto dal centrodestra, con la benedizione del vicepremier Antonio Tajani e del ministro dell’Agricoltura di FdI Francesco Lollobrigida, alla guida della Fao come direttore generale. Una candidatura che gli arriva dallo schieramento opposto al suo. E non è nemmeno la prima volta. La capacità di stare al merito delle questioni e i modi dialoganti hanno fatto di Martina il candidato ideale tutte le volte che c’è stata di mezzo l’agricoltura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Tajani e Lollobrigida candidano l'ex segretario del Pd Martina alla guida della FaoTajani e Lollobrigida hanno proposto l'ex segretario del Pd come candidato alla guida della Fao, motivando la scelta con la sua esperienza internazionale e la capacità di affrontare le sfide globali.

L’Italia candida Martina alla guida della FaoIl governo italiano ha deciso di sostenere la candidatura di Maurizio Martina per assumere la guida della Fao, l’organizzazione internazionale con sede a Roma dedicata alla sicurezza alimentare e all’agricoltura.

