Alla fine il Consiglio di Stato ci ha dato ragione

Il comitato provinciale degli AA.TT.CC. di Ravenna ha ottenuto una vittoria perché il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di estromissione dal ricorso. La decisione deriva da una strategia legale portata avanti dagli avvocati Fabio Fanelli e Fabrizio Righini. Il centro servizi si sente riconosciuto dopo mesi di attesa e ora si prepara a nuove iniziative. La sentenza segnala un passo importante nel procedimento in corso.

Il comitato provinciale degli AA.TT.CC. della provincia di Ravenna (centro servizi), esprime viva soddisfazione per l'accoglimento della richiesta di estromissione dal ricorso presentata tramite gli avvocati Fabio Fanelli e Fabrizio RighinI e accolta dal Consiglio di Stato. Preme fare chiarezza rispetto a quanto avrebbe diffuso mezzo stampa e social, una rappresentanza del mondo animalista integralista, adducendo informazioni non corrette e ingannevoli, generando false aspettative tra i proprietari di terreni agricoli in merito alla possibilità di escludere i fondi all' attività venatoria per motivi etici.