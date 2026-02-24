Alla biblioteca Bonincontro di Chieti Stories of Others! incontro interattivo dedicato all’antispecismo

L’incontro “Stories of Others!” si svolge alla biblioteca Bonincontro di Chieti, coinvolgendo il pubblico in discussioni sul tema dell’antispecismo. La giornata è stata organizzata da O1 21 Aps, con l’obiettivo di sensibilizzare sui diritti degli animali e sfatare i pregiudizi. Durante l’evento, i partecipanti ascoltano testimonianze e condividono idee in modo diretto e partecipativo. La sessione inizia alle 18 e dura circa un’ora.

Venerdì 27 febbraio, alle ore 18, la biblioteca Marilia Bonincontro, affidata dal Comune di Chieti a Chieti Solidale srl, ospiterà “Stories of Others!”, un incontro interattivo dedicato al tema dell’antispecismo, a cura di O1 21 Aps. L'associazione di promozione sociale è impegnata nella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Alla biblioteca Marilia Bonincontro di Chieti la Library Book Party dedicata ai suoi libriMarilia Bonincontro ha donato la sua collezione di libri a Chieti, portando all’organizzazione di un evento speciale. “Aspettando il Festival…”: ciclo di incontri alla biblioteca Bonincontro di ChietiDal 31 gennaio alla biblioteca Bonincontro di Chieti prende avvio “Aspettando il Festival…”, un ciclo di incontri dedicati a temi di attualità, esperienze e riflessioni condivise. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Dall’Abruzzo al Giappone: alla Biblioteca Bonincontro un viaggio tra culture, tradizioni e sorprendenti affinità; Alla scoperta di Teate nel Seicento alla biblioteca Bonincontro; Teate nel Seicento, successo per la conferenza alla Biblioteca Bonincontro; Teate tra peste e rivolte: il Seicento rivive alla Biblioteca Bonincontro. Ci si incontra venerdì,alla Biblioteca del Forte Sangallo quattro mesi di incontri, arte e letteratura per la cittàCi si incontra venerdì,alla Biblioteca del Forte Sangallo quattro mesi di incontri, arte e letteratura per la città - ... ilgranchio.it Tante occasioni di divertimento alla biblioteca di BraL’arrivo del mese di marzo 2026 porta con se la conferma del ricco calendario di appuntamenti organizzati dalla Biblioteca civica Giovanni Arpino di Bra per i piccoli amanti della lettura. Si cominc ... ideawebtv.it Sabato 28 febbraio ore 18.30 Biblioteca "Marilia Bonincontro" - facebook.com facebook “Teate nel Seicento”, successo per la conferenza alla Biblioteca Bonincontro x.com