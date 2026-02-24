Alimena la Regione interviene dopo lo scontro fra sindaco e commissario | Presto una relazione sul tavolo di Schifani

Il commissario inviato dalla Regione ad Alimena ha deciso di preparare una relazione dopo il confronto acceso con il sindaco Scrivano, che ha dichiarato decaduto il Consiglio comunale. La disputa si è infiammata nel tentativo di riattivare l’organo sospeso da settimane. Il commissario ha incontrato i rappresentanti locali per chiarire la sua posizione e raccogliere elementi utili. La relazione sarà consegnata al tavolo di Schifani nelle prossime ore.

Il commissario ad acta inviato dalla Regione al Comune di Alimena per sbloccare la paralisi del Consiglio, organo dichiarato decaduto dal sindaco Giuseppe Scrivano, "presenterà una relazione sugli avvenimenti di oggi". Lo rende noto il dipartimento regionale delle Autonomie locali, che "si riserva di approfondire le eventuali ulteriori iniziative da sottoporre al presidente della Regione Siciliana, nella sua attuale qualità di assessore ad interim alle Autonomie locali". È quanto si legge in una nota diramata dalla Regione dopo lo scontro fra il sindaco Scrivano e il commissario Petralia, al termine di una mattinata convulsa, che ha visto anche l'intervento dei carabinieri della locale stazione.