Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio a volte ritornano In vendita in Europa

Alfa Romeo ha deciso di riaprire gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, perché la domanda dei clienti è ancora forte. La casa automobilistica ha annunciato che i modelli saranno disponibili in Europa fino al 2027, con consegne previste per la prossima primavera. La scelta arriva dopo aver riscontrato interesse tra gli appassionati di vetture sportive. Le concessionarie stanno già preparando il nuovo stock di auto per la vendita.

© Ilfattoquotidiano.it - Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, a volte ritornano. In vendita in Europa

A partire da marzo, Alfa Romeo riaprirà in Europa gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, confermandone la produzione fino al 2027. Un segnale netto per chi chiedeva un vero top di gamma, capace di rappresentare il vertice tecnico e prestazionale del marchio, senza compromessi. Giulia e Stelvio, incluse le versioni più performanti, resteranno così al centro dell’ offerta del Biscione, in controtendenza rispetto a un mercato che spesso sacrifica il piacere di guida sull’altare dell’omologazione. Qui si continua a parlare di equilibrio, leggerezza, distribuzione dei pesi e materiali nobili, con soluzioni tecniche pensate per fare la differenza tra le curve, non solo nei listini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Alfa Romeo riapre gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio in EuropaAlfa Romeo ha riaperto gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio in Europa a causa della forte domanda dei clienti. Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano in listinoIl ritorno in listino delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, annunciato a causa della forte domanda dei clienti, porta di nuovo sul mercato i modelli ad alte prestazioni. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, better than an M3 Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Stellantis - Alfa Romeo ci ripensa, Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano in vendita: produzione estesa a tutto il 2027; Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano in listino; Alfa Romeo, riaperti gli ordini per Giulia e Stelvio Quadrifoglio fino al 2027; Dietrofront dell’Alfa Romeo: Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano in produzione. Nuova Alfa Romeo Giulia, dalla Francia: 'Forse un crossover per sostituire la Stelvio'Secondo alcune indiscrezioni circolanti in Francia la nuova Alfa Romeo Giulia potrebbe essere un crossover che andrebbe a sostituire la Stelvio: possibile? auto.everyeye.it Alfa Romeo, ordini di nuovo aperti per Giulia e Stelvio QuadrifoglioDa marzo 2026 Alfa Romeo riapre gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio: V6 2.9 da 520 CV, emozioni pure e produzione estesa fino al 2027. affaritaliani.it Alfa Romeo Italian Style - facebook.com facebook L'Alfa Romeo da 30 milioni, prima rapita poi venduta per 10 euro: un intrigo x.com