Alessia Crivelli | Facciamo brillare il talento

Alessia Crivelli ha visitato Sanremo per promuovere il progetto Vanity Fair Riviera, portando in città il suo entusiasmo e il suo stile. La direttrice generale della maison di alta gioielleria italiana ha spiegato come i suoi gioielli siano più di semplici accessori, poiché racchiudono passione e creatività. Durante l’evento, ha mostrato alcune delle ultime creazioni, attirando l’attenzione di molti appassionati. La sua presenza ha dato un tocco di eleganza alla manifestazione.

Il Festival di Sanremo e` uno dei momenti piu` importanti e iconici dello spettacolo italiano: cosa significa per un marchio di alta gioielleria come Crivelli legare il proprio nome a un evento del genere? «Sanremo non e` solo musica: e` il cuore pulsante dell’eccellenza italiana, un punto d’incontro tra spettacolo, moda e costume. Partecipare a questa kermesse ci riempie di orgoglio e ci permette di sostenere da vicino gli artisti che portano la nostra cultura nel mondo. Siamo fieri di essere presenti dove il talento italiano brilla di piu`». Il racconto che accompagnera` tutta la settimana punta su eleganza, autenticita`, ma anche sulla sperimentazione visiva: come si traducono questi valori nel linguaggio dei gioielli Crivelli? «Unire eleganza e sperimentazione richiede visione e coerenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

