Alcolock obbligatorio per chi viene sorpreso a guidare in stato di ebbrezza l' installazione costa 2 mila euro

L’obbligo di installare l’alcolock nasce dalla necessità di ridurre gli incidenti stradali causati da chi guida sotto l’effetto dell’alcol. La misura, che impone l’installazione a chi viene sorpreso in stato di ebbrezza, richiede un investimento di circa 2 mila euro. Tuttavia, molte auto più vecchie non possono ricevere questa apparecchiatura, e i carrozzieri incontrano difficoltà nel rispondere alla domanda crescente. La sfida principale resta la diffusione su larga scala.

L’alcolock è diventato obbligatorio: deve essere montato, a partire dal 24 febbraio 2026, sulle auto di chi sia stato condannato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 gl o a 1,5 gl. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato l’elenco dei dispositivi autorizzati, degli installatori abilitati e dei modelli di veicoli compatibili. Il prezzo è tutt’altro che popolare: per installare l’alcolock servono circa 2 mila euro. Alcolock obbligatorio in Italia Il costo dell'alcolock Alcolock e la predisposizione dell'auto Chi soffia nell'alcolock? Alcolock obbligatorio in Italia L’alcolock è un etilometro installato direttamente a bordo dell’automobile e collegato all’avviamento della vettura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

