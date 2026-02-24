Alcolock obbligatorio | costi alti e disagi per le famiglie

L’obbligo di installare l’alcolock sulle auto di chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza entra in vigore oggi, 24 febbraio 2026, generando costi elevati e disagi pratici. Le famiglie devono affrontare spese impreviste per l’installazione e la manutenzione di questo dispositivo, che limita la libertà di circolare. La normativa mira a ridurre gli incidenti, ma provoca anche preoccupazioni tra gli utenti coinvolti. La novità interessa migliaia di automobilisti nel paese.

Da oggi, 24 febbraio 2026, entra in vigore l'obbligo di installare l'alcolock sulle auto di chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. La misura, prevista dal Codice della strada, scatena polemiche per i costi elevati e le limitazioni tecniche. Le associazioni di categoria e i consumatori sollevano dubbi sull'efficacia e l'equità della norma. Un dispositivo che divide l'opinione pubblica.