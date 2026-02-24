Alcolock da oggi in vigore | costo quando è obbligatorio

L'introduzione dell'alcolock si applica a chi ha violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza. La misura, che entra in vigore oggi, mira a prevenire incidenti ripetuti, impedendo l’avvio del veicolo senza il test di alcol nel sangue. Chi rientra in questa categoria dovrà installare il dispositivo, che blocca il motore se rileva livelli di alcol superiori ai limiti. La procedura coinvolge anche il costo di installazione e manutenzione.

Alcolock obbligatorio da oggi sull’auto di chi è stato condannato per essersi messo alla guida in stato di ebbrezza. Infatti chi è stato trovato con un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito, per tornare al volante dovrà necessariamente installare, a proprie spese con un costo ritenuto elevato, il dispositivo di rilevazione. La norma del Codice della strada era entrata in vigore a luglio dell’anno scorso. Costo a proprie carico. I dispositivi autorizzati per il momento sono il Breatech alcolock B1000 e il Zaldy alcolock: i produttori, l’elenco degli installatori autorizzati e i modelli di auto su cui è possibile montarli sono stati pubblicati dal ministero dei Trasporti sul portale dell’automobilista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

