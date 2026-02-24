Albuzzano era l’incubo del vicino di casa | 21enne allontanato dal giudice

Un giovane di 21 anni ha causato grande paura nel quartiere di Albuzzano, spingendo un uomo invalido a lasciare la propria abitazione. La sua condotta aggressiva e minacciosa ha portato alla decisione del giudice di allontanarlo. La vittima, che vive da solo, ha riferito di sentirsi costantemente intimidita dalle azioni del ragazzo. La situazione ha portato a un intervento immediato delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.

Albuzzano (Pavia), 24 febbraio 2026 - Da vicino a stalker, aveva fatto fuggire dal condominio la sua vittima, un invalido 50enne. Ma ora è il "persecutore" a dover lasciare l'abitazione e a non poter più vivere nel palazzo, anzi nell'intero territorio comunale, oltre a non poter avvicinare la parte offesa, per ordine del giudice. La notifica della misura cautelare. I carabinieri della Stazione di Belgioioso hanno reso noto oggi, martedì 24 febbraio, di aver notificato a un 21enne di Albuzzano la misura cautelare del divieto di dimora e di avvicinamento alla parte offesa, nell'ambito di un procedimento per atti persecutori.