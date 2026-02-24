Alba Parietti e la consacrazione di Baudo | Dovevo fare la strega per far brillare Lorella Cuccarini funzionò

Alba Parietti rivela che la sua presenza al Festival di Sanremo come co-conduttrice con Pippo Baudo ha segnato una svolta nella sua carriera. Per ottenere l’attenzione di pubblico e media, ha scherzato sul dover “fare la strega” per aiutare Lorella Cuccarini a brillare sul palco. La sua testimonianza si concentra sulle strategie usate per emergere in un contesto competitivo e su quanto quell’esperienza abbia influenzato il suo percorso professionale.

Alba Parietti racconta quella che definisce la sua "consacrazione" dopo la partecipazione al Festival di Sanremo in veste di co-conduttrice accanto a Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

