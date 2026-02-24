Alba Parietti e la consacrazione di Baudo | Dovevo fare la strega per far brillare Lorella Cuccarini funzionò

Alba Parietti rivela che la sua presenza al Festival di Sanremo come co-conduttrice con Pippo Baudo ha segnato una svolta nella sua carriera. Per ottenere l’attenzione di pubblico e media, ha scherzato sul dover “fare la strega” per aiutare Lorella Cuccarini a brillare sul palco. La sua testimonianza si concentra sulle strategie usate per emergere in un contesto competitivo e su quanto quell’esperienza abbia influenzato il suo percorso professionale.

Alba Parietti racconta quella che definisce la sua "consacrazione" dopo la partecipazione al Festival di Sanremo in veste di co-conduttrice accanto a Pippo Baudo. Debutto sanremese per Alba Parietti come inviata de La vita in diretta, il programma Rai condotto da Alberto Matano, dal cuore del Festival di Sanremo. "Comincia oggi la mia nuova avventura come inviata a La vita in diretta con Alberto Matano al Festival