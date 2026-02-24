Al via le iscrizioni per il 2026 dell' associazione Penelope | volontariato gratuito per gli adolescenti

Le iscrizioni per il 2026 dell'associazione Penelope sono aperte a causa della richiesta crescente di programmi dedicati agli adolescenti. L'organizzazione offre volontariato gratuito e mira a sostenere i giovani in difficoltà nelle comunità abruzzesi. Le attività coinvolgeranno anche incontri di gruppo e supporto psicologico, con l’obiettivo di creare un ambiente sicuro e di ascolto. Le adesioni resteranno aperte fino alla fine di novembre.

Aperte le iscrizioni per l'associazione Penelope Abruzzo, referente regionale di Penelope Italia, per le attività di volontariato del 2026. Per la prima volta nei 24 anni dalla sua costituzione nazionale, l’iniziativa è rivolta anche ai giovani, e partirà dall’Abruzzo, raccogliendo adesioni provenienti da tutta Italia. Penelope Abruzzo opera a sostegno delle famiglie e dei parenti di persone scomparse, offrendo ascolto, orientamento e supporto lungo tutto il percorso della denuncia e delle ricerche. L’associazione affianca i familiari nel dialogo con le istituzioni, promuove la collaborazione con le forze dell’ordine e sostiene iniziative di sensibilizzazione sul territorio per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno delle scomparse. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Trasporto scolastico gratuito a Cesenatico: al via le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027Da lunedì 9 febbraio si aprono ufficialmente le iscrizioni per il trasporto scolastico gratuito a Cesenatico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Al via la prima edizione del Festival delle Opportunità, aperte le iscrizioni; Torna a Cagliari la sfida all'ultimo rifiuto: al via le iscrizioni per i CleanUp Games, appuntamento il 9 maggio a Giorgino; Al via le iscrizioni del Concorso d’Eleganza Città di Trieste 2026; Formazione docenti, al via le iscrizioni per il 2025/2026: disponibili percorsi da 60 e 30 CFU.

Iscrizioni 2026/27: dal 23 febbraio al via la gestione delle domande da parte delle scuole. Tutti gli adempimenti nella NOTA MIMIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una nota del 18 febbraio, definisce gli adempimenti a carico di scuole statali, paritarie e istituzioni formative accreditate dalle Regioni al termine de ... orizzontescuola.it

Formazione docenti, al via le iscrizioni per il 2025/2026: disponibili percorsi da 60 e 30 CFUAprono il 13 febbraio 2026 le iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, relativi all’anno accademico 2025/ ... orizzontescuola.it

Gruppo Editoriale Tv7. . Tv7 Con Voi 24/02/2026 - Persone scomparse... Ospiti: - Avv. Jeannette Baracco,Membro Associazione Penelope Veneto - facebook.com facebook