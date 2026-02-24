Al via il quinto anno di guerra con la pace che resta ancora un tabù Putin e Zelensky continuano a litigare e prolungano il conflitto

La disputa tra Putin e Zelensky prosegue da quattro anni, alimentata dalla loro opposizione. La causa è il conflitto aperto in Ucraina, che non mostra segnali di avvicinamento. Entrambi i leader intensificano le tensioni, senza trovare un accordo per fermare le ostilità. Le schermaglie verbali e le provocazioni militari continuano a impedire una soluzione duratura. Le tensioni tra le due parti restano alte, lasciando il futuro incerto.

Se nel giorno del quarto anniversario dall’inizio della guerra in Ucraina qualcuno sperava in parole concilianti da parte di Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, è rimasto decisamente deluso. I due leader e i rispettivi entourage, con il conflitto che oggi entra nel quinto anno, si sono infatti scambiati le ormai consuete dichiarazioni al vetriolo che lasciano presagire come la guerra sia ancora lontana dalla conclusione. L’appello di Zelensky a Trump: “Putin inaffidabile, gli Usa restino al nostro fianco”. Parlando da Kiev, il presidente ucraino ha detto che, a suo avviso, Russia e Ucraina si trovano “all’inizio della fine” del più grande conflitto europeo dalla Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La pace in Ucraina passa per il vertice di Davos. Quattro giorni di incontri diplomatici per cercare l’exit strategy dal conflitto che contrappone Zelensky e PutinDa domani a venerdì, il Forum di Davos si apre come luogo di incontri diplomatici dedicati alla crisi ucraina.

Guerra Ucraina, Zelensky: "La Russia si sta preparando a un altro anno di conflitto" – Il videoIl conflitto in Ucraina si prospetta ancora lungo, con segnali concreti di una possibile estensione nel tempo.

Piani pace Ucraina, Zelensky: Putin vuole infrangere il principio

La più devastante guerra in Europa dalla fine del secondo conflitto mondiale si appresta a entrare nel suo quinto anno. Nelle prime ore del 24 febbraio 2022 Vladimir #Putin ordinava l’invasione dell’Ucraina. Sperava in una rapida capitolazione, ma così non è x.com

