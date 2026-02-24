Al via i nuovi dazi di Trump Mercati nel caos

L'implementazione dei nuovi dazi del 10% negli Stati Uniti deriva dalla volontà di Trump di proteggere l’industria nazionale. La decisione, entrata in vigore oggi, ha provocato reazioni immediate sui mercati finanziari, con perdite significative nelle Borse mondiali. Le aziende importatrici si preparano a sostenere costi più elevati, mentre le negoziazioni tra le nazioni sono in stallo. La situazione resta incerta, mentre le conseguenze si fanno sentire in vari settori.

Negli Stati Uniti da oggi entrano in vigore i nuovi dazi globali del 10% voluti dal presidente statunitense Donald Trump. Mercati nel caos. Servizio di Marco Burini TG2000.