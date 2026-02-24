Al PunkFunk arrivano gli Half Chicken | la band porta sul palco l’old rhythm and blues

Gli Half Chicken portano sul palco del PunkFunk il loro sound energico, nato dall'influenza dell'old rhythm and blues. La band si esibisce per coinvolgere il pubblico con brani che trasmettono tutta la passione di un genere senza tempo. La serata si preannuncia ricca di musica autentica, con un’energia che non lascia indifferenti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle sonorità vintage e delle vibrazioni sincere.

C’è una musica che non conosce compromessi e che continua ancora oggi a farsi spazio con la forza del ritmo. Venerdì 27 febbraio, alle 22:30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) ospita gli Half Chicken, formazione cittadina che ha scelto di radicarsi nell’old rhythm and blues, rimanendo fedele a un suono diretto, fisico, privo di sovrastrutture.La serata si muove dentro le coordinate del rock’n’roll classico degli anni ’50 e del linguaggio essenziale dei combo dell’epoca. Nessuna operazione nostalgica, ma una rilettura consapevole che mantiene intatta l’estetica sonora originale e ne rilancia l’impatto con energia contemporanea. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un’altra grande band sul palco di Pisa Summer Knigths: arrivano gli Skunk AnansieL’attesa si fa più intensa con l’annuncio di un’icona del rock britannico sul palco di Pisa Summer Knights.

Sul palco del Pistoia Blues salgono pure i Jet. Prima tappa italiana della band di Nic CesterDomenica 5 luglio, il palco del Pistoia Blues si anima con l’energia dei Jet.