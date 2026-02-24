Al Maurensig di Tavagnacco un mese di risate al via la nuova rassegna dedicata alla comicità

Il teatro Maurensig di Tavagnacco ha avviato la rassegna Risate di marzo, dopo che un guasto all’impianto di riscaldamento ha causato il rinvio di alcuni spettacoli. La programmazione include tre domeniche pomeriggio, durante le quali artisti locali e nazionali portano sul palco sketch e monologhi divertenti. La scelta di mantenere gli appuntamenti ha coinvolto il pubblico con momenti di spensieratezza e divertimento. La prima serata si terrà questa domenica.

Il nuovo mese alle porte vedrà il Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto ospitare la rassegna Risate di marzo, un ciclo di tre appuntamenti dedicati alla comicità e al sorriso, in programma in tre diverse domeniche pomeriggio. Organizzata da Catine Sas, con la preziosa collaborazione della Fondazione Luigi Bon e il consueto sostegno del Comune di Tavagnacco, la rassegna mira a offrire intrattenimento di qualità all'interno della proposta teatrale. La rassegna si articolerà in tre appuntamenti domenicali, tutti con inizio alle ore 17.30. Il primo appuntamento andrà in scena domenica 1 marzo e vedrà protagonista il duo comico I Papu.