Al Festival sta per tornare la canzone sanremese ma potremmo pentircene

Il Festival di Sanremo ripropone le canzoni in gara, ma spesso i ascolti lasciano delusi. Le persone si aspettano brani memorabili, invece trovano melodie già sentite o poco coinvolgenti. La riproposizione di queste canzoni ha suscitato critiche tra i fan, che speravano in sorprese sonore più originali. La distanza tra le aspettative e le reazioni si fa sentire forte, lasciando molti a chiedersi cosa aspettarsi davvero dall’evento.

Vi è mai capitato di desiderare così tanto qualcosa da ottenerla, salvo scoprire che non era bella come ve l’aspettavate o la ricordavate? Ecco, le canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo (dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, ormai ci siamo) danno un po’ quest’impressione. Da un lato, assecondano la crociata - non siamo mai contenti, eh - degli ultimi anni di Amadeus, quella che lamentava la scomparsa della cosiddetta canzone sanremese, dunque una ballata con apertura orchestrale e testo democristiano, potenzialmente per tutti, che ha fatto storia, in favore di una rassegna formato Hit Mania Dance 2000, con cassa dritta e scapezzolate dappertutto, di cui proprio Amadeus è stato il principale promotore. 🔗 Leggi su Today.it

“Carlo Conti aveva scelto una canzone suggerendo cambiamenti ma…”: Jalisse bocciati per la 29esima volta al Festival di Sanremo svelano un retroscena:Carlo Conti aveva scelto una canzone che suggeriva cambiamenti, ma la Commissione musicale del Festival di Sanremo 2026 ha bocciato anche Jalisse per la 29esima volta.

Buffy l’ammazzavampiri sta per tornare, ma non come la ricordiamoBuffy l’ammazzavampiri sta per tornare, ma questa volta in una veste diversa.

La sigla di Achille Lauro per la co-conduzione a Sanremo - La Pennicanza 30/01/2026

