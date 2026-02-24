Aka7even è figlio di un cantante famoso? Ecco chi sono i suoi genitori

Aka7even ha rivelato che il suo percorso artistico è stato influenzato dalla passione musicale dei genitori. La causa di questa scelta risiede nella loro dedizione al mondo dello spettacolo, che ha ispirato il giovane cantante a seguire le proprie aspirazioni. I genitori di Aka7even sono entrambi musicisti e hanno supportato il suo talento fin dall’inizio. La loro presenza si fa notare nella sua crescita artistica e nelle prime esibizioni pubbliche.

Dal talent show alla musica pop: chi sono i genitori di Aka7even e quale ruolo hanno avuto nella sua carriera. Ecco la verità sulla famiglia del cantante lanciato da Amici! Leggi anche: Aka7even come Sangiovanni: «Prendo una pausa per un po’», cosa è successo al cantante di Loca? Il successo di Aka7even ha acceso la curiosità del pubblico anche sulla sua vita privata. Dopo l’esperienza a X Factor e soprattutto il percorso ad Amici di Maria De Filippi, in molti si sono chiesti se dietro il suo talento ci sia una famiglia già inserita nel mondo dello spettacolo. La domanda è semplice: Aka7even è figlio di un cantante famoso? Oppure dietro al suo successo ci sono sacrifici e sostegno costante? Per scoprirlo bisogna guardare alle sue radici e alla storia della sua famiglia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Sanremo 2026, LDA ancora single dopo la fine della storia con Miriam GalluccioA Sanremo 2026 si esibirà anche LDA, in coppia con Aka7Even. Il figlio di Gigi D'Alessio ha chiuso la sua relazione con Miriam Galluccio e da allora non sembra aver ritrovato l'amore. msn.com

«Poesie clandestine» di LDA e Aka7even, il significato del testo a Sanremo 2026I due artisti si presentano in gara in coppia con un brano scritto insieme a A. Caiazza, V. Petrozzino, R. Romito, F. D’Alessio e M. Villano ... corriere.it

“Poesie clandestine”: l’amicizia e la musica di LDA e Aka7even incantano Sanremo Sul palco del Teatro Ariston questa sera LDA e Aka7even portano una collaborazione speciale con il brano “Poesie clandestine”. Due giovani cantautori campani, noti al gr - facebook.com facebook