Ahi De Bruyne nuovo aggiornamento | quando rientra in campo

Kevin De Bruyne ha subito un infortunio durante l’allenamento, causato da uno scivolone sul campo. I medici del Napoli stanno monitorando attentamente il suo recupero, che potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. La squadra spera di averlo in campo per la prossima partita, ma al momento non ci sono certezze. La sua assenza si fa sentire, soprattutto nel reparto offensivo del Napoli. I tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulla sua condizione.

Ci sono novità importanti sulle condizioni fisiche di Kevin De Bruyne: ecco cosa sta succedendo in casa Napoli. Un punto nelle ultime due gare e terzo posto in classifica, insieme alla Roma e addirittura a 14 punti di distacco dall’Inter capolista. Il Napoli vive un momento tutt’altro che positivo e, dopo le eliminazioni da Champions League e Coppa Italia, anche in campionato il cammino si è terribilmente complicato. Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it Gli azzurri vengono dal pesante ko rimediato sul campo dell’Atalanta e anche a Bergamo hanno lasciato a desiderare sia in fase difensiva, sia davanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

