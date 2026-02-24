Agius Francesco Leone rieletto presidente al quinto congresso regionale di Mazara del Vallo

Francesco Leone, avvocato, è stato rieletto presidente di Agius, l’associazione dei giuristi siciliani, durante il quinto congresso regionale a Mazara del Vallo. La sua riconferma deriva dall’apprezzamento per il lavoro svolto negli ultimi anni e dalla partecipazione attiva dei membri. Centinaia di iscritti hanno assistito alle sessioni e discusso temi legali di attualità. La riunione si è conclusa con l’elezione ufficiale del nuovo consiglio direttivo.

L'avvocato Francesco Leone è stato rieletto presidente di Agius, l'Associazione giuristi siciliani, al quinto congresso regionale che si è svolto a Mazara del Vallo lo scorso 21 e 22 febbraio. Nella sua relazione congressuale, Leone ha richiamato con forza il ruolo costituzionale dell'avvocatura come presidio di garanzia e di equilibrio democratico, sottolineando come il giurista non possa limitarsi a un ruolo tecnico, ma debba farsi interprete delle istanze di giustizia che attraversano la società. Ha evidenziato i rischi di una progressiva compressione delle garanzie difensive, l'esigenza di assicurare un accesso alla giustizia realmente paritario e la necessità di contrastare ogni deriva che possa indebolire il principio di legalità.