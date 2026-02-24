Aggressione ai Vigili del Fuoco a Santa Maria la Carità la solidarietà della Città Metropolitana di Napoli

Un episodio di violenza contro i Vigili del Fuoco a Santa Maria la Carità ha causato l’aggressione durante un intervento di soccorso. La Città Metropolitana di Napoli condanna il gesto e si impegna a sostenere le forze dell’ordine nelle indagini. Testimoni riferiscono di un’aggressione improvvisa da parte di alcuni individui che ostacolavano le operazioni di soccorso. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità cercano di identificare i responsabili.

Manfredi esprime solidarietà ai Vigili del Fuoco di Castellammare di Stabia aggrediti durante un intervento a Santa Maria la Carità, auspicando l’individuazione immediata dei responsabili.. “ Esprimo la più profonda solidarietà, a nome mio e dell’intera Città Metropolitana di Napoli, ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia, vittime la notte scorsa di una violenza inaudita e ingiustificabile mentre svolgevano il proprio dovere per lo spegnimento di un incendio a Santa Maria la Carità “. Così il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi. “ L’aggressione subita dal personale intervenuto – ha proseguito Manfredi – è un atto vile che colpisce non solo dei lavoratori esemplari, ma un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per tutto il territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Aggressione ai vigili del fuoco, arriva la solidarietà della Città Metropolitana di NapoliUn incendio a Santa Maria la Carità ha provocato un'aggressione ai vigili del fuoco, che cercavano di domare le fiamme.

Autoarticolato a fuoco a Santa Maria la CaritàUn incendio ha coinvolto un autoarticolato in via Pioppelle a Santa Maria la Carità, provocato da un principio di fuoco che si è sviluppato nel vano motore.

