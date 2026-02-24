Aggredisce un agente in via Atenea arresto convalidato ma torna libero con obbligo di firma

Un giovane di 24 anni di Favara ha aggredito un agente in via Atenea, scatenando un intervento delle forze dell'ordine. La lite è nata da un episodio di comportamento aggressivo, che ha portato all’arresto del ragazzo. Nonostante il giudice abbia convalidato l’arresto, lo ha lasciato libero, imponendogli l’obbligo di firma. Il ragazzo dovrà rispettare questa misura fino a nuove decisioni delle autorità.

Il 24enne di Favara era finito in manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip dispone la scarcerazione e applica la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Arresto convalidato ma scarcerazione con obbligo di firma per il 24enne di Favara finito in manette con l'accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Il giovane, difeso dall'avvocato Salvatore Cusumano, era stato arrestato dalla polizia nella serata di sabato 21 febbraio in via Atenea ad Agrigento.