Affitti universitari nel 2025 | Milano guida la domanda rincari a Roma e Napoli
Milano registra un aumento delle richieste di affitti universitari nel 2025, principalmente a causa dell’interesse crescente per le opportunità di lavoro e di studio offerte dalla città. La domanda si concentra soprattutto tra studenti italiani e stranieri, attratti anche dai costi di vita più competitivi rispetto a Roma e Napoli. I proprietari immobiliari segnalano un incremento delle locazioni a breve termine e un’attenzione maggiore alle offerte di alloggi condivisi. La tendenza riflette un cambiamento nelle preferenze degli studenti.
(Adnkronos) – Secondo i dati elaborati dalla piattaforma HousingAnywhere, la scelta della città universitaria si conferma un passaggio strategico che va oltre la semplice offerta formativa, coinvolgendo valutazioni profonde sulla sostenibilità economica e sulle opportunità professionali future. Sebbene Milano mantenga saldamente il primato come destinazione più ricercata, concentrando il 24,6% della domanda nazionale, si osserva . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Affitti a Milano in calo dopo anni, più alti a Roma e Napoli: dove convengonoDopo anni di aumenti, gli affitti a Milano tornano a calare.
Affitti universitari, via libera ai fondi 2025 con vincolo di incumulabilità: calcolo su base 3.455 euro per gli idonei con ISEE fino a 20.000, esclusi i ripetenti del primo annoIl Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato il fondo affitti 2025 destinato agli studenti fuori sede con ISEE fino a 20.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Università, stanze per studenti: Milano si conferma città più richiesta nel 2025; Milano al top per gli affitti universitari, ma altre città stanno crescendo; Contratto affitto studenti: guida alle regole 2026, cedolare secca e come evitare truffe; Come richiedere il bonus affitti 2026 per giovani under 31?.
Università, stanze per studenti: Milano si conferma città più richiesta nel 2025Ricerca della piattaforma di affitti per studenti HousingAnywhere che ha analizzato l'andamento delle ricerche nelle principali città universitarie italiane ... ilsole24ore.com
Studenti universitari a Milano: quanto costano gli affitti quartiere per quartiereMilano, 12 novembre 2025 – Dai dati elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nei primi sei mesi del 2025 crescono nelle grandi città i canoni di locazione: +3,1% per i monolocali, +2,9% per ... ilgiorno.it
Alloggi universitari, la ricerca di SoloAffitti sulla situazione in Italia. Ecco perché è meglio evitare i contratti fai-da-te. Il caro-vita incide anche sulla scelta dell’Università e in particolare per gli studenti fuori sede, che anche quest’anno dovranno inoltrarsi nel di - facebook.com facebook