Affitti universitari nel 2025 | Milano guida la domanda rincari a Roma e Napoli

Milano registra un aumento delle richieste di affitti universitari nel 2025, principalmente a causa dell’interesse crescente per le opportunità di lavoro e di studio offerte dalla città. La domanda si concentra soprattutto tra studenti italiani e stranieri, attratti anche dai costi di vita più competitivi rispetto a Roma e Napoli. I proprietari immobiliari segnalano un incremento delle locazioni a breve termine e un’attenzione maggiore alle offerte di alloggi condivisi. La tendenza riflette un cambiamento nelle preferenze degli studenti.