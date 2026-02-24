Addio Maestro con la morte di Enrico Valentini Terni perde il suo sguardo sul mondo

Fotografo professionista, ha lavorato per agenzie di stampa e quotidiani nazionali e internazionali: aveva 89 anni, il ricordo e una proposta “Buongiorno maestro. Ti piace sempre mangiare e bere bene?”. Aver lavorato con Enrico Valentini è stato un privilegio. Perché il suo non era soltanto uno sguardo professionale. L’obiettivo della reflex che imbracciava, sapeva raccontare le storie. Sapeva costruire la storia. Fotografo (anzi, fotoreporter) per agenzie di stampa e quotidiani nazionali e internazionali, Terni oggi lo ricorda per lo scatto che immortalava Brigitte Bardot al lago di Piediluco e poi alla piscina del Clt. “La più bella foto che ho fatto”, diceva con orgoglio a TerniToday qualche anno fa. Ma suo fu anche uno scatto che, all’alba dell’introduzione dell’euro, fece il giro del mondo. Valentini lo raccontava così: “Il 2 gennaio del 2002 mi ha chiamato il direttore dell’Associated press, dicendomi che la mia foto era in prima pagina sull’Herald Tribune”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

