Addio all’influencer la notizia choc e improvvisa dai suoi genitori

La morte improvvisa di un noto influencer deriva da un malore inatteso che ha colpito durante una giornata normale. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, lasciando senza parole i follower e gli amici più stretti. I suoi genitori hanno confermato l’accaduto, descrivendo un momento di grande shock e tristezza. La sua assenza si farà sentire tra chi lo seguiva ogni giorno con entusiasmo.

Un malore improvviso, una notizia che corre veloce sui social e un silenzio che cala all’improvviso su profili seguiti da migliaia di persone. È morta a soli 25 anni l’influencer nota per i suoi contenuti di moda e bellezza. La giovane si è spenta sabato 21 febbraio 2026, lasciando sgomenti follower e amici che fino a pochi giorni prima la vedevano attiva e sorridente online. A comunicare la scomparsa sono stati i genitori, con parole cariche di dolore affidate ai social: “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata figlia Maria Rita”. In un secondo messaggio hanno poi aggiunto: “Purtroppo Maria ha avuto un’improvvisa malattia e ci ha lasciati”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

