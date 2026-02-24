Addio al progetto di reindustrializzazione della Lear di Grugliasco I sindacati | Sbigottiti dalla superficialità del ministero

La Lear di Grugliasco ha deciso di abbandonare il progetto di reindustrializzazione, causato dalla mancanza di supporto da parte del ministero. I sindacati criticano la superficialità delle risposte ricevute e si mostrano sorpresi dalla decisione improvvisa dell’azienda. La produzione di sedili per Stellantis rischia di fermarsi definitivamente, lasciando senza lavoro molti dipendenti. La questione rimane aperta, mentre i lavoratori attendono chiarimenti.

Addio al progetto di reindustrializzazione della Lear di Grugliasco: l’azienda produttrice di sedili per Stellantis si è tirata indietro. “Abbiamo appena appreso da Lear, da Fipa e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy che è venuto meno il progetto di reindustrializzazione della fabbrica di Torino. Esprimiamo profondo disappunto per una vicenda dai tratti confusi, che la Lear e il Ministero stesso dovranno assolutamente chiarirci”, scrivono Fim, Fiom e Uilm. I sindacati sono estremamente preoccupati “poiché l’ipotesi che c’è stata prospettata dell’interessamento di un nuovo investitore, il gruppo italiano Zetronic, è ancora tutta da verificare nella sua fondatezza e nella sua credibilità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ex ArcelorMittal, i sindacati al fianco dei lavoratori per la reindustrializzazione di LuogosanoLe rappresentanze sindacali della FIM e della FIOM nelle aziende metalmeccaniche della provincia sostengono con fermezza la richiesta dei lavoratori della ex ArcelorMittal di rilanciare la reindustrializzazione del sito di Luogosano, evidenziando l'importanza di preservare l’occupazione e sostenere lo sviluppo economico locale attraverso un percorso condiviso.

Reindustrializzazione dell'ex ArcerloMittal, i sindacati: "Non è il tempo dei contrasti"L'ex stabilimento ArcelorMittal rappresenta un punto di svolta per la reindustrializzazione locale.

