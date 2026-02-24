Addio a Robert Carradine lo storico papà di Lizzie McGuire

La morte di Robert Carradine, noto per il ruolo di papà di Lizzie McGuire, avviene a causa di problemi di salute che l’avevano indebolito negli ultimi mesi. L’attore statunitense si spegne a 71 anni, conferma la famiglia, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo. La notizia si diffonde mentre amici e colleghi ricordano i suoi contributi sul set e la sua carriera lunga e diversificata. La sua scomparsa suscita commozione tra i fan e i professionisti del settore.

Una scomparsa che lascia un segno nel mondo dello spettacolo. L'attore statunitense Robert Carradine è morto all'età di 71 anni, come confermato dalla sua famiglia con un annuncio ufficiale nella serata di lunedì 23 febbraio 2026. Carradine era noto al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli nei film e nelle serie televisive che hanno segnato più generazioni. La famiglia ha sottolineato nella nota che la sua morte arriva dopo una lunga battaglia contro il disturbo bipolare, una malattia che ha affrontato per quasi vent'anni, auspicando che la sua esperienza possa contribuire ad abbattere lo stigma legato alle malattie mentali.

Morto a 71 anni l'attore Robert Carradine, il 'papà' di Lizzie McGuireRobert Carradine, noto per il ruolo di padre di Lizzie McGuire, è morto a 71 anni a causa di problemi di salute.

È morto Robert Carradine, addio all’attore de “La rivincita dei nerds” e “Lizzie McGuire”: “Lottava con un disturbo bipolare, vogliamo che si sappia, non c’è nulla di cui vergognarsi”Robert Carradine, noto per i ruoli in film e serie TV, è morto a causa di complicazioni legate a un disturbo bipolare che aveva affrontato negli ultimi anni.

