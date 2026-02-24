Acf la Primavera conquista la salvezza matematica

La Primavera dell’Acf ha raggiunto ufficialmente la salvezza matematica grazie alla vittoria contro una squadra che lotta per evitare i playout. La partita si è conclusa con un risultato determinante che ha conseguito l’obiettivo di mantenere la categoria. La squadra ha dimostrato grande determinazione, mentre le altre formazioni giovanili continuano a ottenere risultati positivi, come l’Under 17 e l’Under 12. La stagione si avvia alla conclusione con questa conquista importante.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – L a Primaver a conquista la salvezza matematica. Vittoria anche per Under 17 e Under 12. L'Under 15 pareggia con il Cesena PRIMAVERA: ACF AREZZO – ROMA 0-0 Pareggio dal peso specifico enorme per la Primavera amaranto contro la Roma. Con lo 0-0 maturato sul campo del "Bruno Nespoli", la squadra di Mister Merola conquista la salvezza matematica dopo 16 giornate, assicurandosi la partecipazione al Campionato di Primavera 1 per la quarta stagione consecutiva, un traguardo che certifica continuità, crescita e solidità del progetto. L'ACF Arezzo parte con personalità, rendendosi pericolosa fin dai primi minuti: prima con Bolognesi, fermata solo da un grande intervento del portiere giallorosso, poi con Hervieux al 10', ancora neutralizzata da Klobucarevic.