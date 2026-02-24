Accoltellò la moglie portato in carcere

Un uomo di 42 anni di origini marocchine è stato arrestato dopo aver accoltellato la moglie durante una lite domestica. La causa dell’aggressione sembra essere stata una discussione accesa, culminata nel gesto violento. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, trovando la donna ferita e portandola in ospedale. L’uomo è stato portato in cella in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Una pattuglia del commissariato Sestri ha fermato il 42enne in via Fabio da Persico durante un servizio di controllo del territorio La polizia ha arrestato un 42enne di origini marocchine in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. Qualche mese dopo il 42enne era stato arrestato da personale della questura, che lo aveva sorpreso uscire da casa della moglie, nonostante l'allontanamento.

