Abruzzo | pet economy esplode +48% imprese in 10 anni

La crescita della pet economy in Abruzzo deriva dall'aumento del 48% delle imprese in dieci anni, con Teramo e Chieti che guidano questa espansione. Nel 2024, le spese per prodotti e servizi per animali domestici a Teramo hanno raggiunto i 17 milioni di euro, dimostrando un mercato in forte espansione. Le nuove attività artigiane si sono moltiplicate, spingendo il settore a livelli mai visti prima. La tendenza continua a interessare anche altri territori della regione.

Teramo e Chieti guidano la pet economy abruzzese: il boom delle imprese artigiane. La pet economy in Abruzzo continua a registrare numeri record, con Teramo che nel 2024 ha raggiunto una spesa di 17 milioni di euro per prodotti e servizi per animali domestici. Un fenomeno che non riguarda solo il capoluogo aprutino, ma tutta la regione, dove il settore ha una crescita esponenziale negli ultimi anni. I dati emergono da un'analisi del Centro studi di Confartigianato, che fotografa un comparto in costante espansione. In Abruzzo, le imprese attive nel settore sono 124, con un aumento del 48,9% rispetto al 2014.