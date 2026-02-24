L'Abisso granata si manifesta con insulti e minacce rivolte ai tifosi di diverse squadre, tra cui Juventus, Milan e Napoli. La causa sembra essere la forte rivalità tra i supporter e le tensioni accumulate durante le partite più accese. I cori offensivi vengono spesso diffusi tramite social e striscioni durante le gare, alimentando il clima di ostilità tra le tifoserie. La situazione si aggrava ogni volta che si affrontano le squadre più in vista del campionato.

Alessandria, Atalanta, Bologna, Cagliari, Catania, Como, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Sampdoria, Siena, Udinese. Quello che può sembrare un elenco apparentemente sconnesso di squadre è invece una sorta di devastante mantra che i tifosi del Torino, ciclicamente, ripropongono nelle loro menti stanche da anni: sono le squadre che hanno raggiunto almeno una volta la semifinale di Coppa Italia dal 2000 a oggi. Non la vittoria del trofeo, non la disputa della finale: una semplice, banale, semifinale del torneo. E il Torino, il glorioso Torino, che la Coppa Italia l’ha vinta cinque volte, non c’è. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Gli arbitri nell'AbissoGli arbitri nel calcio sono spesso al centro di discussioni e polemiche.

La guerra in Ucraina e l'abisso nichilistaLa guerra in Ucraina causa un senso di vuoto e smarrimento tra le persone, amplificato dalla confusione tra ciò che è reale e ciò che non lo è.

This Is The End Of An Era