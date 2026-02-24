Abbandona il proprio gatto in strada

Un uomo di 60 anni ha lasciato il proprio gatto in strada, probabilmente perché non poteva più prendersene cura. La polizia ambientale di Prato ha intercettato il caso mentre il felino vagava tra le auto, visibilmente spaventato. I volontari hanno recuperato l’animale e avviato le procedure per trovargli una nuova famiglia. La vicenda evidenzia quanto possa essere facile trascurare il benessere degli animali in situazioni di difficoltà.

Il nucleo di polizia ambientale della polizia locale di Prato ha denunciato nelle scorse ore un uomo di 60 anni, italiano, per l'abbandono del proprio gatto. Lo ha fatto sapere il Comune di Prato, in una nota diramata oggi 24 febbraio. Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica: l’uomo, fermatosi per gettare dei rifiuti in vetro nell'apposito contenitore, ha prelevato dal bagagliaio dell'auto un trasportino, liberando l'animale in strada prima di allontanarsi velocemente. Oltre alla denuncia penale, nei confronti della persona è scattata la sospensione della patente fino a un anno, misura prevista per chi utilizza il veicolo per abbandonare animali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Abbandona per due settimane cani e gatto chiusi in un appartamento: denunciatoUn uomo è stato denunciato a piede libero per aver lasciato cani e gatti chiusi in un appartamento per due settimane. Addio di Vannacci alla Lega, Salvini: «Un soldato non abbandona mai il proprio posto»Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia di voler correre alle prossime Politiche con il nuovo movimento Futuro Nazionale. Il 90% dei proprietari fa QUESTO prima di uscire… e i GATTI soffrono in silenzio