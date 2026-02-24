A1 avanti con la terza corsia Apre il nuovo viadotto Ribuio

La decisione di aprire il nuovo viadotto Ribuio deriva dalla necessità di migliorare la viabilità tra Incisa e Firenze Sud. La struttura è stata completata dopo mesi di lavori e permette di alleggerire il traffico sulla strada principale. Con l’apertura della terza corsia, si prevede una riduzione dei tempi di percorrenza e una maggiore sicurezza per gli automobilisti. Ora il nuovo viadotto entra in funzione, offrendo un’alternativa più fluida.

© Lanazione.it - A1, avanti con la terza corsia. Apre il nuovo viadotto Ribuio

di Fabrizio Morviducci FIRENZE Nuovo passo in avanti per la terza corsia tra Incisa e Firenze Sud. Il nuovo viadotto Ribuio viene aperto al traffico. Autostrade per l’Italia ha pianificato due fine settimana di lavori notturni per rendere accessibile questa nuova infrastruttura, che permetterà il traffico a due corsie per senso di marcia e il successivo adeguamento del tracciato autostradale storico, in modo da avere alla fine dell’intervento quattro corsie per chi si sposta verso Milano, e tre per chi invece viaggia verso Roma. Per realizzare il collegamento tra il nuovo tratto in variante e la viabilità attuale i due interventi saranno dalle 20 del 27 febbraio fino al primo pomeriggio dell’1 marzo e dal 6 all’8 marzo (nella stessa fascia temporale). 🔗 Leggi su Lanazione.it Terza corsia sull’A1: tra Incisa e Firenze Sud apre il nuovo viadotto RibuioIl nuovo viadotto Ribuio sull’A1 tra Incisa e Firenze Sud apre per ridurre le code causate dall’aumento dei veicoli. Autostrada A1, terza corsia: nuovo viadotto Ribuio aperto dal prossimo fine settimana. Due notti tratto chiuso Firenze sud-Incisa (Foto)Il nuovo viadotto Ribuio sull'autostrada A1 si apre ufficialmente tra Incisa e Firenze Sud, a causa dei lavori di ampliamento della terza corsia. Argomenti correlati A1, avanti con la terza corsia. Apre il nuovo viadotto Ribuio; Serie A1 Tigotà – Che notte quella notte: sabato alle 20.30 l’ultima giornata di Regular Season; Volley femminile, la Bartoccini MC Restauri vuole salutare la serie A1 a testa alta; Terza corsia A1. Avanti Montevarchi e Impegno Comune. Bene le parole, ora servono certezze su risorse e tempi. Volley A1/F – La più dolce delle vittorie per Cuneo, sarà ancora A1!Volley A1/F - La più dolce delle vittorie per Cuneo, sarà ancora A1! Decisiva la sconfitta di Monviso a Conegliano, le Gatte piegano Vallefoglia al tie-break ... ideawebtv.it 2-2 #FrosinoneEmpoli Finisce in parità allo Stirpe: apre Shpendi, pareggia Ghedjemis, ancora Shpendi ci porta avanti con Koutsoupias che trova il definitivo 2-2 x.com Un segno semplice, fatto di cenere, apre davanti a noi un cammino nuovo. Il Mercoledì delle Ceneri ci invita a fermarci, a fare verità nel cuore e a ricominciare, con fiducia, sotto lo sguardo misericordioso del Signore. Mercoledì 18 febbraio Ore: 7.30 - 18.00 - - facebook.com facebook