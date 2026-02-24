Silenzio: è tempo di musica. Ma “sono circa 7 milioni gli italiani con una qualche forma di indebolimento dell’udito, mentre a fare i conti con forme più impattanti sono 2 milioni”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Domenico Rosario Cuda, direttore di Otorinolaringoiatria dell’Ausl di Piacenza e presidente della Società italiana di Audiologia e Foniatria (Siaf), che in occasione del Festival di Sanremo fa il punto sulle minacce per il nostro udito, con un focus sui musicisti: per loro il nemico si chiama acufene. “Facciamo una premessa: l’udito si basa su un organo in cui gli elementi nobili sono pochi. Parliamo di poche migliaia di cellule ciliate nella chiocciola, che trasformano i suoni in segnale elettrico, inviato poi dai nervi al cervello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - A Sanremo udito in primo piano, mentre per i musicisti l’incubo è l’acufene

Udito, a Bari primo impianto cocleare smart bambino di 11 anniA Bari, un bambino di 11 anni è il primo in città ad aver ricevuto un impianto cocleare smart.

Alba Parietti, cantanti e musicisti: tutti i torinesi al Festival di Sanremo 2026A poco più di tre settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, arrivano le prime conferme sui nomi dei protagonisti.

Discussioni sull' argomento Come sopravvivere a Sanremo; Sanremo, le prove generali: Serena Brancale emoziona e Sal Da Vinci è già ‘virale’; Da noi…a Ruota Libera.

Come sopravvivere a SanremoÈ difficile, ma potete farcela Evitate che il Festival vi danneggi l’udito. Al posto delle canzoni ad alto tasso glicemico ascoltate altri artisti italiani ... msn.com

La nostra squadra è arrivata "sana" e salva a Sanremo, ora inizia la vera sfida Continuate a seguirci sui nostri social dove troverete contenuti inediti e interviste a cantanti e altri personaggi dalle strade di Sanremo Grazie al prezioso contributo di Nolo X ( - facebook.com facebook