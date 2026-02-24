A Sacile il 25 febbraio All You Need Is Love – Beatles in Symphony

Il concerto di All You Need Is Love – Beatles in Symphony a Sacile nasce dall’idea di unire le memorabili canzoni dei Beatles con la forza di un’orchestra sinfonica. La scelta di eseguire il 25 febbraio alle 20 deriva dalla volontà di offrire un evento musicale coinvolgente, capace di attirare appassionati di rock e di musica classica. La serata promette di sorprendere il pubblico con arrangiamenti innovativi e grandi interpretazioni.

A Sacile le melodie immortali dei Beatles incontrano la potenza della grande orchestra sinfonica. Mercoledì 25 febbraio alle 20.45 il Teatro Zancanaro ospita All You Need Is Love – Beatles in Symphony, il concerto della FVG Orchestra che rende omaggio alla band più influente della storia della musica pop. Sul palco 40 maestri dell’ensemble regionale diretti da Paolo Paroni, nell’ambito della stagione teatrale firmata da Circuito ERT e Comune di Sacile. La FVG Orchestra celebra la madre di tutte le band con le musiche riarrangiate in chiave sinfonica dai maestri Daniele Russo e Valter Sivilotti. 🔗 Leggi su Udine20.it

